Omgevingsvergunning doorsteek Sonse Heide A50 verleend

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor een doorsteek bij de Sonse Heide langs de A50. Het gaat om een aanpassing waarmee bussen gebruik kunnen maken van de vluchtstrook.

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De doorsteek komt bij de Sonse Heide in Son en Breugel en is bedoeld om het busverkeer te verbeteren. Door de maatregel kunnen bussen gebruik maken van de vluchtstrook, wat mogelijk zorgt voor een betere doorstroming. De vergunning is op 22 oktober verleend.