Navigatie overslaan
Ontdek

Woning in Son en Breugel wordt generatiewoning

De gemeente Son en Breugel heeft toestemming gegeven om een woning aan de Plutostraat te gebruiken als generatiewoning. Het besluit is op 22 oktober 2026 genomen.

Gevonden voor jou

Een generatiewoning is een huis waar meerdere generaties, zoals ouders en kinderen, samenwonen. De woning aan de Plutostraat in Son en Breugel mag hier nu voor worden gebruikt. De vergunning is vanaf de besluitdatum in te zien.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Son en Breugel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.