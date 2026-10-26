Woning in Son en Breugel wordt generatiewoning

De gemeente Son en Breugel heeft toestemming gegeven om een woning aan de Plutostraat te gebruiken als generatiewoning. Het besluit is op 22 oktober 2026 genomen.

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Een generatiewoning is een huis waar meerdere generaties, zoals ouders en kinderen, samenwonen. De woning aan de Plutostraat in Son en Breugel mag hier nu voor worden gebruikt. De vergunning is vanaf de besluitdatum in te zien.