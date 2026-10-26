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Veldverlichting bij kunstgrasveld in Rosmalen geplaatst
In Rosmalen is toestemming gegeven voor het plaatsen van veldverlichting. Het gaat om verlichting rondom een aan te leggen kunstgrasveld aan de Laaghemaal 38. De vergunning is verleend en treedt direct in werking.
De veldverlichting wordt geplaatst als onderdeel van een bouwactiviteit die in het omgevingsplan is opgenomen. Het besluit is op 22 oktober 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van Den Bosch.
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