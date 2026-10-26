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Loon op Zand wil strook snippergroen verkopen
De gemeente Loon op Zand heeft het voornemen om een strook snippergroen van 39 vierkante meter te verkopen aan de eigenaar van een aangrenzend perceel aan de Venloonstraat.
Het stuk grond wordt aangeboden voor de uitbreiding van een tuin aan de achterzijde van het perceel. De gemeente vindt de beoogde koper geschikt omdat het snippergroen direct aan zijn perceel grenst. Het betreft een strook in sectie N, nummer 612, in Loon op Zand. Het voornemen tot verkoop is op maandag 26 oktober 2026 bekendgemaakt.
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