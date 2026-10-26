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Nieuwe vaste trap naar zolder in woning Boxtel
Er is een vergunning verleend voor het vervangen van de vlizotrap door een vaste trap naar de zolder van een woning aan het Dr Mollerplein in Boxtel. Het besluit is op 22 oktober verzonden.
De wijziging betreft een bouwtechnische aanpassing binnen de woning. Met de nieuwe trap wordt de zolder beter toegankelijk. De vergunning is voorbereid volgens de standaard procedure.
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