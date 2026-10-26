Willie Damen ontvangt Erfgoedpluim Meierijstad

Willie Damen-Van de Mosselaer heeft de Erfgoedpluim Meierijstad ontvangen. Wethouder Wern van Asseldonk reikte de prijs uit op vrijdag 23 oktober in Sint-Oedenrode. Dit gebeurde tijdens de presentatie van een boek over adellijke leenhoeves. De pluim is een erkenning voor haar onderzoek naar erfgoed in de regio.

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De uitreiking vond plaats in het Mariendael Cultureel Educatief Centrum in Sint-Oedenrode. Mevrouw Damen-Van de Mosselaer werd geprezen voor haar decennialange inzet om het erfgoed van De Meierij en Sint-Oedenrode te behouden en te onderzoeken. De adviesraad van de gemeente Meierijstad ondersteunde haar voordracht unaniem.

De Erfgoedpluim Meierijstad is een kunstwerk dat speciaal is ontworpen door keramist Olav Slingerland. Het betreft een schaal van gegoten aardewerk, met een reliëf dat een gestileerde pluim vormt. Slingerland werkte samen met vrijwilligers van de Fabriekswinkel op de Noordkade om het kunstwerk te realiseren. Zijn keramiek is eerder tentoongesteld in musea zoals het CODA museum en Museum Princessehof.

Waardering voor erfgoed

De Erfgoedpluim werd in 2022 geïntroduceerd als onderdeel van de Erfgoedvisie van Meierijstad. De prijs wordt uitgereikt aan personen of organisaties die zich inzetten voor behoud en herstel van materieel en immaterieel erfgoed. Vorige winnaars zijn onder anderen Marius Strijbosch, Jan Aalders en Martien van Asseldonk.

Het boek dat tijdens de uitreiking werd gepresenteerd, ‘Rode vanaf de Middeleeuwen’, onderzoekt de geschiedenis van adellijke leenhoeves en boerderijen in de regio. Het werk biedt een diepgaand historisch perspectief op de eigenaren en bewoners van deze locaties.