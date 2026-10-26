Jachthaven Biesbosch past voorzieningen aan voor de winter

Jachthaven Biesbosch heeft haar voorzieningen aangepast voor de winter. Waterpunten worden afgesloten, enkele sanitaire gebouwen blijven open en het haventeam blijft actief om de veiligheid te waarborgen. Ook zijn er aangepaste openingstijden voor het havenkantoor en het tankstation.

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Om vorstschade te voorkomen, worden alle waterpunten in de haven afgesloten, behalve één. Warm water blijft beschikbaar bij de meldsteiger, vlak bij het havenkantoor in het blauwe bassin. Dit is het eerste waterpunt aan de steiger, gerekend vanaf het land.

De sanitaire voorzieningen zijn deels open. Gebouwen bij het havenkantoor, het camperpark en op het gele en rode bassin blijven toegankelijk. De drijvende sanitaire faciliteiten in het blauwe en oranje bassin worden vanaf eind oktober gesloten. Bezoekers worden gevraagd hier rekening mee te houden.

Aangepaste openingstijden

Het havenkantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. Het tankstation sluit een half uur eerder, om 16.30 uur. Pompen voor bilgewater en vuilwater zijn beschikbaar tijdens de openingstijden van het tankstation.

Het haventeam blijft ook in de winter actief. Er worden regelmatig controles uitgevoerd om de veiligheid van boten en ligplaatsen te waarborgen. Ondanks de rustige periode in de haven blijft de situatie nauwlettend in de gaten gehouden.

Bezoekers wordt geadviseerd vooraf rekening te houden met de aangepaste voorzieningen en openingstijden. Dit kan verrassingen tijdens het verblijf voorkomen. Voor vragen kunnen zij contact opnemen met het havenkantoor tijdens de openingstijden.