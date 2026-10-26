Stroomstoring in Veldhoven door graafschade

In Veldhoven zitten sinds vanochtend minder dan 25 adressen zonder stroom door een beschadigde kabel. De storing begon rond kwart over tien en naar verwachting is het probleem rond kwart voor drie opgelost.

Gevonden voor jou

De storing in Veldhoven is ontstaan door graafschade, waarbij een kabel beschadigd is geraakt. Dit gebeurde in postcodegebied 5506. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, is bezig met herstelwerkzaamheden.

De verwachting is dat de stroom rond kwart voor drie vanmiddag weer beschikbaar is. Tot die tijd blijven minder dan 25 adressen zonder stroom. De netbeheerder biedt excuses aan voor het ongemak.