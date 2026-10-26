Nieuwe kans voor erfgoed in Moerdijk

Erfgoedorganisatie BOEi zoekt in Moerdijk eigenaren van bijzondere panden. Monumenten en beeldbepalende gebouwen komen in aanmerking voor restauratie en herbestemming.

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BOEi wil haar activiteiten in Noord-Brabant uitbreiden en investeert in restauratieprojecten. Het gaat om leegstaande of verouderde gebouwen die een nieuwe functie kunnen krijgen. Eigenaren van monumenten, kerken, boerderijen of industrieel erfgoed kunnen zich aanmelden.

De erfgoedorganisatie begeleidt eigenaren bij het restaureren, herbestemmen en exploiteren van panden. Het doel is om cultureel erfgoed een toekomst te geven. In de gemeente Moerdijk worden eigenaren van bijzondere gebouwen specifiek aangesproken.

Investering in erfgoed

BOEi heeft bekendgemaakt dat er vijftig miljoen euro beschikbaar is voor dit soort projecten. De organisatie wil eigenaren ondersteunen bij het vinden van nieuwe functies voor hun panden, zodat ze behouden blijven.

Het initiatief richt zich op erfgoed dat van grote waarde is voor de omgeving. Eigenaars kunnen hulp krijgen bij het onderzoek naar mogelijkheden en bij het daadwerkelijke restauratiewerk.