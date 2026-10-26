Kunstenaar gezocht voor kunst in Etten-Leurse wijk De Streek

De gemeente Etten-Leur zoekt een kunstenaar voor een permanent kunstwerk in de wijk De Streek. Het kunstwerk komt in het park van de moderne woonwijk. Er is een budget van 50.000 euro beschikbaar, exclusief btw. Kunstenaars kunnen tot 15 januari 2027 hun visie insturen.

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De gemeente Etten-Leur investeert al jarenlang in kunst in de openbare ruimte. Het kunstwerk voor De Streek is onderdeel van het cultuurbeleid, waarbij bewoners actief worden betrokken. Een speciale commissie, bestaande uit wijkbewoners en vaste leden, adviseert over de keuze van nieuwe kunstwerken.

De Streek is een jonge en duurzame woonwijk in het zuiden van Etten-Leur, waar vooral jonge gezinnen en stellen wonen. Het kunstwerk krijgt een plek in het park in het westen van de wijk. Dit park biedt speelruimte, zitgelegenheden en water voor opvang van regen. Door de open inrichting en omringende woningen is er veel sociale controle.

Budget en procedure

Voor het ontwerp, de vervaardiging en plaatsing van het kunstwerk is een budget van 50.000 euro beschikbaar, exclusief btw. Kunstenaars kunnen hun visie en motivatie insturen. Maximaal drie kandidaten worden geselecteerd om een schetsontwerp te maken. Voor elk ontwerp is een vergoeding van 2.000 euro beschikbaar.

De gemeente Etten-Leur kiest uiteindelijk één kunstenaar om het definitieve ontwerp te realiseren. Inzendingen moeten bestaan uit een cv en relevante informatie, met een maximum van vier A4-pagina’s. Kunstenaars hebben tot en met 15 januari 2027 de tijd om hun ideeën in te sturen.