Frans Bruna ontvangt Koninklijke onderscheiding

Frans Bruna is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet als vrijwilliger bij Postzegelvereniging Griekenland. De onderscheiding is zaterdag uitgereikt door locoburgemeester Wim Oosterwijk tijdens Postex 2026 in Barneveld.

Gevonden voor jou

De heer Bruna heeft zich meer dan veertig jaar met grote toewijding ingezet voor Postzegelvereniging Griekenland. Deze vereniging, die dit jaar haar 60-jarig jubileum viert, speelt internationaal een belangrijke rol binnen de wereld van Griekse filatelie. Bruna was jarenlang docent Grieks aan het TBL en heeft een indrukwekkende bijdrage geleverd aan de vereniging.

Een van zijn belangrijkste taken binnen de vereniging is het verzorgen van het verenigingsblad 'Hermes'. Hij bewaakt daarbij de kwaliteit van de artikelen en staat bekend om zijn deskundigheid en nauwkeurigheid. Ook houdt hij de leden op de hoogte van nieuwe postzegeluitgiften uit Griekenland en Cyprus.

Lezingen en historisch inzicht

Bruna weet zijn uitgebreide kennis en passie voor postzegels op een bijzondere manier over te brengen. Tijdens lezingen maakt hij historische gebeurtenissen achter de postzegeluitgiften toegankelijk en interessant voor een breed publiek. Deze unieke aanpak heeft hem veel waardering opgeleverd binnen de vereniging en daarbuiten.

De Koninklijke onderscheiding is uitgereikt tijdens Postex 2026, een nationale postzegelshow die afgelopen zaterdag plaatsvond in Barneveld. Locoburgemeester Wim Oosterwijk sprak tijdens de ceremonie zijn waardering uit voor de jarenlange inzet van Bruna.