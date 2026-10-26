NAC Vrouwen gelijk, O19 wint thuis

NAC Vrouwen speelt gelijk tegen Jong PSV en NAC O19 verslaat FC Groningen.

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Afgelopen speelronde heeft NAC Vrouwen een punt gepakt tegen Jong PSV. Op De Herdgang eindigde de wedstrijd in 1-1, dankzij een late gelijkmaker van Estelle Pereira. NAC O19 wist thuis te winnen van FC Groningen met 2-1. Sami Isohadouten en Bo Meijvogel maakten de doelpunten.

Bij de overige teams van de NAC Academie waren wisselende resultaten. NAC O21 beleefde een zware middag tegen Excelsior Rotterdam en verloor met 7-0. NAC O17 won met 1-0 van Spartaan’20 dankzij Freek Bilok. NAC O16 was succesvol tegen FC Dordrecht met een ruime 4-1 overwinning, waarin Keano van Zanten twee keer scoorde.

Gelijkspel en winst

De wedstrijd van NAC O15 tegen Feyenoord eindigde in een spannend 3-3 gelijkspel. Melle Harinck, Ali Bugday en Ahmad al Baradan kwamen tot scoren. NAC O14 wist overtuigend te winnen van De Graafschap met 3-0. Ramazan Turgut scoorde twee keer en Vince Prinsen maakte het derde doelpunt.

Voor NAC O13 verliep de wedstrijd tegen Feyenoord minder succesvol. Het team verloor met 3-1, waarbij Tieme Schrauwen het enige NAC-doelpunt maakte. De teams O12 en O11 kwamen dit weekend niet in actie.

Volgende wedstrijden

De teams van NAC staan deze week weer voor nieuwe uitdagingen. NAC Vrouwen speelt zaterdag 31 oktober thuis tegen Sparta Rotterdam. NAC O19 heeft dinsdag 27 oktober een oefenwedstrijd tegen SVM. Ook de andere jeugdteams komen in actie, waaronder NAC O17 dat zaterdag uit speelt tegen FC Dordrecht.