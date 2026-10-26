Royal Drunen op shirt RKC Waalwijk in bekerduel

Het restaurant Royal Drunen is eenmalig hoofdsponsor van RKC Waalwijk tijdens het bekerduel met BVV Barendrecht. Het logo van het horecabedrijf prijkt op de shirts van de Waalwijkse voetbalclub.

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Het Drunense restaurant Royal Drunen heeft een prominente plek verworven op het wedstrijdtenue van RKC Waalwijk. Dit gebeurt tijdens de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker, waarin de Waalwijkers het opnemen tegen BVV Barendrecht. De vaste hoofdsponsor Willy Naessens heeft hiervoor ruimte gemaakt op de shirts.

Royal Drunen staat bekend om zijn verfijnde gerechten en gastvrijheid. Het restaurant biedt zowel uitgebreide diners als lunches en serveert gerechten die worden bereid op een open grill. Ook is er een ruime keuze aan dranken beschikbaar, wat het restaurant tot een geliefde plek maakt in de regio.

Bekerwedstrijd op dinsdag

De ontmoeting tussen RKC Waalwijk en BVV Barendrecht vindt plaats op dinsdag 27 oktober om acht uur ’s avonds. Het duel wordt gespeeld in Zuid-Holland, waar de Waalwijkse ploeg op bezoek gaat bij de amateurclub uit Barendrecht. Het is een belangrijke wedstrijd voor de Geelblauwen in hun bekeravontuur.

Met deze samenwerking laat Royal Drunen zijn verbondenheid met de regio en de club zien. Mede-eigenaar Bas van Hulten noemt het een bijzondere kans om tijdens een wedstrijd op het shirt van RKC Waalwijk te staan en bij te dragen aan een mooie avond voor de club en haar supporters.