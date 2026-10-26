Stroomstoring treft Wouw: minder dan 10.000 adressen zonder stroom

De stroomstoring in Wouw is voorbij. De storing begon vanavond om kwart over acht en trof minder dan 10.000 adressen. Rond half tien werd het probleem opgelost.

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De storing in Wouw, onderdeel van de gemeente Roosendaal, werd veroorzaakt door een onverwacht probleem. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht door de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio.

De getroffen postcodegebieden waren onder andere 4724, 4724CG en 4724SB. De storing duurde ruim anderhalf uur. Naar verwachting was het probleem rond kwart voor tien opgelost.