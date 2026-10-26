Navigatie overslaan
Ontdek

Stroomstoring treft Wouw: minder dan 10.000 adressen zonder stroom

Aangepast

De stroomstoring in Wouw is voorbij. De storing begon vanavond om kwart over acht en trof minder dan 10.000 adressen. Rond half tien werd het probleem opgelost.

Gevonden voor jou

De storing in Wouw, onderdeel van de gemeente Roosendaal, werd veroorzaakt door een onverwacht probleem. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht door de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio.

De getroffen postcodegebieden waren onder andere 4724, 4724CG en 4724SB. De storing duurde ruim anderhalf uur. Naar verwachting was het probleem rond kwart voor tien opgelost.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Enexis storingen en onderhoud

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.