Gratis workshop over levende tuinen in Boxtel

Dinsdag 10 november kunnen inwoners van Boxtel gratis deelnemen aan een workshop over het creëren van een levende tuin. Bij De Kleine Aarde delen natuurexperts tips om meer vogels, bijen en vlinders in je tuin te krijgen.

Gevonden voor jou

De workshop ‘Een levende tuin maak je zelf’ wordt georganiseerd door IVN Natuureducatie en maakt deel uit van het programma Inwoners aan Zet. Tijdens de bijeenkomst leren deelnemers hoe ze hun tuin kunnen omtoveren tot een groene plek vol leven.

Ervaren natuurexperts geven praktische adviezen en slimme ideeën. Zo krijg je inzicht in manieren om vogels, bijen en vlinders te lokken en ga je aan de slag met een ontwerp voor jouw eigen levende tuin. Deelnemers worden actief betrokken bij het proces en krijgen tips die direct toepasbaar zijn.