Boxtel zoekt nieuwe pleeggezinnen

Van 28 oktober tot en met 4 november is het Week van de Pleegzorg. In Boxtel zijn 31 jongeren afhankelijk van pleegzorg, maar door een tekort aan pleeggezinnen kunnen niet alle kinderen terecht. De gemeente roept op tot meer pleeggezinnen en organiseert een voorlichtingsavond.

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De Week van de Pleegzorg staat in het teken van pleegouders en hun belangrijke werk. In deze week wordt extra aandacht gevraagd voor de rol van pleegzorg bij kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Pleeggezinnen bieden deze kinderen een veilige plek, met rust, aandacht en structuur.

In Boxtel zijn er momenteel 31 jongeren die afhankelijk zijn van pleegzorg. Door een tekort aan pleeggezinnen kunnen niet alle kinderen die dat nodig hebben terecht bij een pleeggezin. Dit probleem vraagt om nieuwe gezinnen die een tweede thuis willen bieden.

Voorlichtingsavond in Sint-Michielsgestel

Om inwoners te informeren over pleegzorg, organiseert pleegzorgorganisatie Oosterpoort samen met de gemeente Sint-Michielsgestel een voorlichtingsavond. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 19 november 2026, van half acht tot half tien ’s avonds in Meander, Meanderplein 3, Sint-Michielsgestel.

Tijdens de avond wordt uitgelegd wat pleegzorg inhoudt, welke vormen er zijn en wat er komt kijken bij het pleegouderschap. Bezoekers krijgen ook de kans om vragen te stellen.