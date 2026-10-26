Boxtel Oost bruist: activiteiten in november

Hartje in de Wijk organiseert in november diverse activiteiten in Boxtel Oost. Van creatieve workshops tot lotgenotengroepen, er is voor ieder wat wils. Vrijwilligers en professionals staan klaar om bezoekers te verwelkomen en te ondersteunen. De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties in de wijk.

Gevonden voor jou

In Boxtel Oost draait het deze maand om samenkomen en verbinden. Hartje in de Wijk biedt een gevarieerd programma met onder andere spelletjesmiddagen, kookavonden en creatieve sessies. De activiteiten zijn gericht op gezelligheid, ontmoeting en ondersteuning. Zo is er bijvoorbeeld NAHartje, een lotgenotengroep voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel.

Gratis en gevarieerd aanbod

Veel activiteiten zijn gratis, zoals de Spelletjes in De Rots op donderdagmiddag. Bezoekers kunnen schaken, dammen of hun eigen favoriete spel meenemen. Ook de Zonnefleur Damesgroep biedt een plek voor vrouwen van alle culturen om elkaar te ontmoeten, zelfs als ze de Nederlandse taal nog niet goed spreken.

Daarnaast is er Praatje Kookpot, waarbij deelnemers samen koken, eten en afwassen. Deze activiteit kost 5 euro per persoon en vindt plaats op verschillende locaties. De Krea-Klub biedt creatieve workshops op dinsdag en donderdag, terwijl mantelzorgers en naasten van mensen met dementie terechtkunnen bij de Lotgenotengroep Dementie.

Advent aan Huis

Eenmalig opent Hartje in de Wijk tijdens Advent aan Huis dagelijks een huiskamer van 29 november tot 23 december. Bezoekers kunnen hier genieten van koffie, gesprekken en interessante thema’s. Flyers met meer informatie zijn vanaf 16 november verkrijgbaar bij De Rots, de Kinderboerderij en St. Ursula.

Het volledige programma en meer details zijn te vinden via BeleefBoxtel.nl of op de flyers die beschikbaar zijn bij verschillende locaties in Boxtel Oost.