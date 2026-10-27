Stroomstoring in Elshout: herstel verwacht rond kwart voor tien

In Elshout, gemeente Heusden, zijn sinds vanochtend minder dan 25 adressen zonder stroom door een storing. De problemen begonnen om twintig over zeven en de netbeheerder verwacht dat alles rond tien uur is opgelost.

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De stroomstoring in Elshout ontstond onverwacht. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, onderzoekt de oorzaak van de storing. Het postcodegebied dat getroffen is, betreft 5154.

De storing begon vanochtend om twintig over zeven. Naar verwachting kunnen de bewoners van de getroffen adressen weer stroom verwachten rond tien uur.