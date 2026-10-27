Hilvarenbeek wijst twee laadplekken voor elektrische auto's aan

De gemeente Hilvarenbeek heeft besloten twee parkeerplaatsen aan Slibbroek 10 aan te wijzen als laadpunten voor elektrische voertuigen. Dit besluit sluit aan bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

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Het verkeersbesluit is genomen vanwege de groeiende behoefte aan laadpunten en het toenemende gebruik van elektrische auto's. De parkeerplaatsen worden voorzien van speciale verkeersborden die aangeven dat deze plekken alleen bedoeld zijn voor het opladen van elektrische voertuigen. Hiermee draagt de gemeente bij aan een schoner milieu en het bevorderen van duurzaam energiegebruik.