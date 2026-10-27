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Carnavalsoptocht 2027 krijgt vergunning in Son en Breugel
De burgemeester van Son en Breugel heeft toestemming gegeven voor de Carnavalsoptocht 2027. Het evenement vindt plaats op zondag 7 februari 2027 van tien uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags.
De optocht zal verschillende routes door Son en Breugel volgen. Voor het evenement is ook ontheffing verleend van bepaalde regels in de Zondagswet. Het besluit hierover ligt zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Son en Breugel.
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