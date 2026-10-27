Navigatie overslaan
Ontdek

Carnavalsoptocht 2027 krijgt vergunning in Son en Breugel

De burgemeester van Son en Breugel heeft toestemming gegeven voor de Carnavalsoptocht 2027. Het evenement vindt plaats op zondag 7 februari 2027 van tien uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags.

Gevonden voor jou

De optocht zal verschillende routes door Son en Breugel volgen. Voor het evenement is ook ontheffing verleend van bepaalde regels in de Zondagswet. Het besluit hierover ligt zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Son en Breugel.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Son en Breugel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.