Evenement Samen Sterker 2027 krijgt groen licht in Son en Breugel

De burgemeester heeft toestemming verleend voor het evenement Samen Sterker 2027. Het vindt plaats op 12 en 13 juni 2027 bij de vijver aan de Europalaan in Son en Breugel.

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Het evenement start op zaterdag 12 juni om vier uur ’s middags en duurt tot zondagavond 13 juni om negen uur. Voor het schenken van zwak-alcoholhoudende drank is een speciale ontheffing gegeven. Ook zijn er verkeersmaatregelen aangekondigd, zoals afsluitingen rondom de Europalaan en omliggende straten, om het evenement veilig te laten verlopen.

De verkeersmaatregelen gaan in vanaf donderdag 10 juni 2027 en duren tot maandag 14 juni 2027. Bewoners van bepaalde straten ontvangen speciale passen om toegang te behouden. Het besluit is zes weken in te zien in het gemeentehuis van Son en Breugel.