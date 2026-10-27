Winter Event op Kerkplein in Son en Breugel van start in december

Van vrijdag 11 december 2026 tot en met zondag 3 januari 2027 vindt het Winter Event plaats op het Kerkplein in het centrum van Son en Breugel. De burgemeester heeft hiervoor een vergunning verleend, inclusief ontheffingen voor de Zondagswet en het schenken van zwak-alcoholhoudende drank.

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Tijdens het evenement worden diverse verkeersmaatregelen getroffen. Onder andere het weggedeelte vanaf de Nieuwstraat tot de Torenstraat wordt afgesloten, evenals de parkeervakken aan het Kerkplein tegenover het Dommelhuis. Hekken zorgen ervoor dat vluchtroutes vrij blijven en hulpdiensten toegang hebben.

Daarnaast zijn er specifieke afsluitingen voor de kerstmarkt en de Santa Run. Voor de kerstmarkt worden het Raadhuisplein en delen van de Airbornestraat afgesloten, met verkeersregelaars bij een belangrijke oversteek. Voor de Santa Run worden ook de Taylorstraat en Zandstraat tijdelijk dichtgezet.