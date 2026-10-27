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Vergunning verleend voor verbouwing woning in Schaijk
De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor een verbouwing aan Zandstraat 54 in Schaijk. Het gaat om een aanbouw, een dakkapel aan de achterzijde en een interne verbouwing van de vrijstaande woning.
De vergunning is op 23 oktober 2026 afgegeven en geldt voor zowel de bouwtechnische aspecten als de aanpassingen volgens het omgevingsplan. Het besluit heeft betrekking op de bouwactiviteiten die zijn aangevraagd voor deze locatie. De woning wordt hiermee aangepast en uitgebreid.
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