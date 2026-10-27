Meierijstad wil nieuw bomenbeleid met toekomstbomen

Gemeente Meierijstad heeft haar bomenbeleid vernieuwd. Het college wil onder andere toekomstbomen introduceren en overlast van bomen beter beoordelen. Het aangepaste beleid wordt op 17 december voorgelegd aan de gemeenteraad.

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Meierijstad beheert op dit moment 130.000 bomen. Het college van burgemeester en wethouders ziet mogelijkheden om bomenbeheer verder te verbeteren. In het vernieuwde beleid blijven de uitgangspunten gelijk: de juiste boom op de juiste plek, ruimte voor duurzame groei, behoud van kwaliteit en samenwerking met inwoners.

Een belangrijke toevoeging is de introductie van toekomstbomen. Dit zijn bomen die nieuw worden geplant met de bedoeling dat ze minimaal 80 jaar oud worden en uitgroeien tot monumentale bomen. Deze toekomstbomen krijgen vanaf het begin een extra beschermde status. Er wordt ook meer geïnvesteerd in de groeiplaatsen van deze bomen.

Overlast beter beoordelen

Het college heeft ook een systeem ontwikkeld om overlast door bomen objectiever te beoordelen. Bomen zorgen voor voordelen zoals minder CO2, verkoeling en meer biodiversiteit, maar ze kunnen ook problemen veroorzaken, zoals bladval, worteldruk en schaduwwerking. Overlast wordt serieus genomen, maar kappen gebeurt alleen bij disproportionele overlast.

Met het nieuwe beoordelingssysteem worden vaste criteria gehanteerd, zodat een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt tussen de overlast en de waarde van de boom. Dit zorgt voor een duidelijke en transparante aanpak in situaties waar overlast speelt.