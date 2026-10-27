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Gemeentesecretaris Hilvarenbeek vrijgesteld van werk
• Aangepast
Gemeentesecretaris Frank Jansen is vrijgesteld van zijn werkzaamheden door het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek. Er zijn gesprekken gaande over de situatie.
In een verklaring laat het college weten waardering te hebben voor de inzet van Jansen. Hij heeft zich volgens hen met veel betrokkenheid ingezet voor de gemeente, de organisatie en haar medewerkers. Het college benadrukt dat zorgvuldigheid en respect voorop staan in de huidige aanpak.
Belangrijke opgaven
Hilvarenbeek staat voor grote maatschappelijke en bestuurlijke uitdagingen. Het college geeft aan dat de voortgang van werkzaamheden gewaarborgd blijft en dat continuïteit in de ambtelijke leiding essentieel is.
Vanwege de persoonlijke aard van de situatie wil het college geen verdere mededelingen doen.
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