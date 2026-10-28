Restafval vanaf 2027 minder vaak opgehaald

Vanaf 2027 wordt het restafval bij laagbouwwoningen één keer in de vier weken opgehaald. Nu is dat nog iedere drie weken. De maatregel moet bijdragen aan betere afvalscheiding en lagere kosten.

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Vanaf 1 januari 2027 verandert de inzamelfrequentie voor restafval bij laagbouwwoningen. Op dit moment wordt het afval nog één keer in de drie weken opgehaald, maar vanaf volgend jaar gebeurt dat eens in de vier weken. Deze aanpassing sluit aan bij het gedrag van bewoners die hun afval al goed scheiden en daardoor minder restafval overhouden.

Met de nieuwe regel wil de gemeente afvalscheiding verder stimuleren. Door minder restafval te produceren, kunnen meer grondstoffen worden hergebruikt. Daarnaast speelt kostenbesparing een belangrijke rol. Het verbranden van restafval is duur en wordt steeds duurder. Door het afval minder vaak op te halen, probeert de gemeente te voorkomen dat de afvalstoffenheffing onnodig hoog wordt.

Appartementbewoners

Voor mensen die in een appartement wonen, blijft alles zoals het is. Zij kunnen hun afval in de ondergrondse container blijven gooien. Het limiet van tien keer per maand voor het gebruik van deze container blijft ook hetzelfde.

De gemeente Oss moedigt inwoners aan om beter afval te scheiden en ruimte over te houden in de restafvalcontainer. Zo kunnen de kosten en de belasting op het milieu beperkt blijven. Meer informatie over deze verandering en tips zijn te vinden op de website van de gemeente.