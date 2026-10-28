Halloween in Spookdonk: griezelen in Dierdonk

Op zaterdagavond 31 oktober opent Spookdonk in Dierdonk haar deuren voor een griezelig avontuur. Tussen half zeven en half tien kun je door de wijk wandelen langs versierde huizen, monsters en pompoenen.

Gevonden voor jou

Komend weekend staat Dierdonk in het teken van Halloween. Tijdens Spookdonk wordt de hele wijk omgetoverd tot een griezelige belevenis. Tussen 18.30 en 21.30 uur kunnen buurtbewoners en bezoekers genieten van huizen die zijn versierd met pompoenen, lichtjes en allerlei enge decoraties.

De organisatie heeft een speciale griezelkaart gemaakt waarop te zien is welke huizen meedoen. Deze kaart is te vinden via de website van de wijk Dierdonk en via hun Facebookpagina. De bewoners worden aangemoedigd om hun huizen aan te melden, zodat ze ook kunnen deelnemen aan het spektakel.

Prijs voor griezeligste huis

Huizen die zich aanmelden, maken kans op een prijs voor het meest griezelige decor. Bezoekers kunnen hun favoriete huis aanwijzen en zo bepalen wie er wint. Daarnaast kunnen deelnemers foto’s maken van hun Halloween-ervaring en deze insturen naar het e-mailadres van de organisatie. De leukste foto’s verschijnen mogelijk op de website.

De organisatoren bedanken alle bewoners die hun huizen hebben versierd en zo bijdragen aan het succes van Spookdonk. Zij roepen iedereen op om hun spannendste kostuum aan te trekken en deel te nemen aan deze griezelige, maar gezellige avond in Dierdonk.