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Vergunning voor nieuwe kozijnen in Raamsdonksveer verleend
De gemeente Geertruidenberg heeft toestemming gegeven voor het vervangen van de kozijnen in de voorgevel van een pand aan de P.C. Boutensstraat in Raamsdonksveer.
Het besluit is op 19 oktober 2026 genomen en heeft betrekking op een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De vergunning maakt het mogelijk om de voorgevel van het pand te vernieuwen met nieuwe kozijnen.
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