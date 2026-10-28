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Bedrijfspand mag worden gebouwd aan Bredaseweg in Klein Zundert
In Klein Zundert is een vergunning verleend voor de bouw van een bedrijfspand aan de Bredaseweg. Het besluit is op 23 oktober verzonden door de gemeente Zundert.
De vergunning betreft technische bouwactiviteiten. Hiermee kan het bedrijfspand op de locatie aan de Bredaseweg worden gerealiseerd. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Zundert.
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