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Kerstmarkt Achtmaal mag alcohol schenken op 6 december

De kerstmarkt in Achtmaal mag op 6 december alcohol schenken. De gemeente Zundert heeft hiervoor een ontheffing verleend.

Gevonden voor jou

De ontheffing is verleend op basis van artikel 35 van de Alcoholwet. Dit artikel maakt het mogelijk om tijdelijk alcohol te schenken bij evenementen, zoals een kerstmarkt. De kerstmarkt vindt plaats op de Heiningstraat in Achtmaal.

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