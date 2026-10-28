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Zes bomen mogen gekapt worden in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven om zes bomen te kappen bij de Pastoor Clercxstraat in Veghel. Het besluit is op 26 oktober 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om zes bomen te verwijderen op een locatie aan de Pastoor Clercxstraat in Veghel. De gemeente heeft de aanvraag beoordeeld en akkoord bevonden, waarna het besluit is verstuurd.

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