Zusters Franciscanessen brengen bijzonder bezoek aan stadskantoor

De Zusters Franciscanessen van Etten hebben een bezoek gebracht aan het vernieuwde stadskantoor in Etten-Leur. Zij werden ontvangen door burgemeester Starmans en verrasten met een schilderij dat een plek in het gebouw krijgt.

Gevonden voor jou

Tijdens het bezoek genoten de zusters van gebak in de foyer en bekeken zij samen met de burgemeester de vernieuwde begane grond en de raadszaal. In het Stadslab kwamen oude foto’s en verhalen naar boven die herinneringen opriepen aan de belangrijke rol van de zusters in zorg en onderwijs in Etten-Leur. Het schilderij dat zij als cadeau achterlieten, benadrukt de bijzondere band tussen de stad en de zusters.