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Raadsvergadering Etten-Leur op 2 november

Op 2 november heeft de gemeenteraad van Etten-Leur een openbare vergadering.

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De vergadering begint om half zeven ’s avonds in de raadzaal van het stadskantoor aan het Raadhuisplein 4 in Etten-Leur. Voorafgaand, tussen zes uur en half zeven, kunnen bezoekers informeel in gesprek gaan met raadsleden in de publiekshal.

Tijdens de bijeenkomst wordt onder andere de begroting voor 2027 vastgesteld. Belangstellenden kunnen de vergadering volgen vanaf de publieke tribune in de raadzaal. De agenda is gratis verkrijgbaar in het stadskantoor tot en met 2 november.

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