Vlooienmarkt in Sporthal de Haspel keert terug in 2026 en 2027

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor de vlooienmarkt in Sporthal de Haspel in Goirle. Het evenement vindt plaats op vier zaterdagen: 29 november en 27 december 2026, en 17 januari en 28 februari 2027.

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Bezoekers kunnen van negen uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags terecht in Sporthal de Haspel. De vlooienmarkt biedt een breed scala aan tweedehands spullen en is populair in de regio. Met deze vergunning is het evenement officieel toegestaan.