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Lichtjestocht Sinterklaas zorgt voor verkeersmaatregelen in Ossendrecht
Het centrum van Ossendrecht heeft op 25 november tijdelijk verkeersmaatregelen vanwege de lichtjestocht van Sinterklaas.
De maatregelen gelden van half vijf in de middag tot tien uur ’s avonds. Dit kan gevolgen hebben voor verkeer in en rondom het centrum. Het is raadzaam om hier rekening mee te houden als je op die dag in Ossendrecht onderweg bent.
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