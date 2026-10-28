Advertentie
Son en Breugel biedt landbouwgrond aan voor pacht in 2027
De gemeente Son en Breugel heeft aangekondigd dat landbouwgronden in 2027 tijdelijk worden verpacht. De gronden worden via een openbare selectieprocedure aangeboden en de pachtperiode duurt één jaar.
De gronden worden verpacht tegen een minimale prijs van vijfhonderd euro per hectare. Agrarische ondernemers kunnen zich inschrijven voor clusters groter dan één hectare, terwijl kleinere clusters ook beschikbaar zijn voor andere partijen. De gemeente hecht waarde aan duurzaam en goed landbouwkundig gebruik en hanteert aanvullende selectiecriteria, zoals eco-activiteiten en certificaten.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie