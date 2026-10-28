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Marinaweg Drimmelen krijgt tweerichtingsverkeer, geen toegang voor fietsers

De westelijke rijbaan van de Marinaweg in Drimmelen is voortaan open voor verkeer in beide richtingen. Fietsers en voetgangers mogen daar niet meer rijden of lopen.

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Het eenrichtingsverkeer op de westelijke rijbaan van de Marinaweg is opgeheven. Voertuigen kunnen nu in beide richtingen gebruik maken van dit wegvak, tussen de noordelijke aansluiting en de rotonde aan de zuidzijde. Voor fietsers en voetgangers is een alternatieve route beschikbaar aan de oostkant van het terrein. Volgens de gemeente Drimmelen is de maatregel bedoeld om verkeersstromen duidelijk te scheiden en de veiligheid op de weg te verbeteren.

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