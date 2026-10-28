Machineberging mag gebouwd worden in Terheijden

Er is toestemming gegeven voor het bouwen van een machineberging aan de Molenstraat in Terheijden. De vergunning is op 6 oktober verleend door de gemeente Drimmelen.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om een machineberging te bouwen op het adres Molenstraat 75. Dit valt onder een bouwactiviteit die past binnen het omgevingsplan. Een omgevingsvergunning is nodig voor bouwprojecten omdat deze impact kunnen hebben op de directe omgeving.