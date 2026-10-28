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Auto wordt verwijderd van Annastraat in Boxtel
Een zwarte Hyundai wordt binnenkort weggesleept van de Annastraat in Boxtel.
Het voertuig staat op een openbare parkeerplaats en moet binnen veertien dagen na de bekendmaking worden verwijderd. Als de eigenaar dit niet doet, laat de gemeente Boxtel de auto wegslepen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar.
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