Navigatie overslaan
Ontdek

Auto wordt verwijderd van Annastraat in Boxtel

Een zwarte Hyundai wordt binnenkort weggesleept van de Annastraat in Boxtel.

Gevonden voor jou

Het voertuig staat op een openbare parkeerplaats en moet binnen veertien dagen na de bekendmaking worden verwijderd. Als de eigenaar dit niet doet, laat de gemeente Boxtel de auto wegslepen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Boxtel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.