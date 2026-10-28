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Oliebollenkraam vanaf 27 december op het Lindekensplein in Rijsbergen

Vanaf 27 december mag een oliebollenkraam staan op het Lindekensplein in Rijsbergen. Het college van burgemeester en wethouders van Zundert heeft daarvoor een vergunning verleend.

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De kraam krijgt toestemming om oliebollen te verkopen op deze locatie. Het besluit is op 26 oktober genomen. De vergunning geldt vanaf 27 december 2026.

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