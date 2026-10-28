Rechtbank keurt onteigening Kindcentrum Zundert goed

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft het verzoek om onteigening van gronden voor het Kindcentrum Zundert goedgekeurd. De stukken zijn vanaf 29 oktober zes weken lang in te zien.

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De onteigening betreft onroerende zaken die nodig zijn voor de bouw van het Kindcentrum in Zundert. De uitspraak en bijbehorende documenten liggen vanaf 29 oktober ter inzage in het raadhuis op de Markt 1 in Zundert.

Belanghebbenden kunnen ook digitaal inzage krijgen in de stukken via de website van de gemeente Zundert. Hoger beroep tegen de uitspraak kan worden ingesteld bij de Raad van State.