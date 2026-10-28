Navigatie overslaan
Ontdek

Gevelentree wordt aangepast aan Korte Schoor in Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de gevelentree aan de Korte Schoor 3.

Gevonden voor jou

Het besluit is op 19 oktober 2026 verzonden. Met deze aanpassing wordt de entree van het pand op de genoemde locatie gewijzigd. De gemeente heeft het besluit genomen in het kader van de Omgevingswet.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Etten-Leur

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.