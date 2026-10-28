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Gevelentree wordt aangepast aan Korte Schoor in Etten-Leur
De gemeente Etten-Leur heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de gevelentree aan de Korte Schoor 3.
Het besluit is op 19 oktober 2026 verzonden. Met deze aanpassing wordt de entree van het pand op de genoemde locatie gewijzigd. De gemeente heeft het besluit genomen in het kader van de Omgevingswet.
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