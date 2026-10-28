Werkzaamheden bij Cartierheide en De Pals beïnvloeden routes

Door werkzaamheden bij De Pals en Cartierheide zijn enkele paden tijdelijk afgesloten. Veel routes blijven bereikbaar, maar bij de Palsbrug is op werkdagen veel bouwverkeer.

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In het gebied rondom De Pals en de Cartierheide wordt gewerkt aan verbeteringen. Aan de noordkant van de A67 verrijst Windpark De Pals, terwijl aan de zuidkant de fietspaden worden vernieuwd. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van wandel-, fiets- en ruiterroutes in de omgeving.

Hoewel er omleidingen zijn, blijven de meeste routes toegankelijk. De oversteek bij de Palsbrug blijft beschikbaar, maar op werkdagen tussen zeven uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds rijden er veel bouwvoertuigen. Het is daarom belangrijk om extra voorzichtig te zijn in dit gebied.

Omleidingen voor knooppunten

Voor wandelaars zijn knooppunten 50 en 51 niet bereikbaar tijdens werkdagen overdag. Routes zoals 44 naar 47 en 44 naar 16 zijn via omleidingen toegankelijk. Fietsers kunnen knooppunt 02 niet bereiken op werkdagen, terwijl knooppunt 16 bereikbaar is via de Bredasebaan. Ook de route tussen knooppunten 16 en 18 heeft een omleiding.

Ruiters die knooppuntroute 74 naar 43 volgen, kunnen via een omleiding hun route vervolgen. De tijdelijke route is aangegeven met borden en leidt via een dreef, een fietspadoversteek en daarna weer terug naar de oorspronkelijke route.

Werkzaamheden duren tot 2027

De werkzaamheden aan de fietspaden rond de Cartierheide duren tot 1 maart 2027. Bij Windpark De Pals zal het werk langer doorgaan. Routes en omleidingen kunnen tijdens deze periode nog veranderen, dus het advies is om altijd de borden en aanwijzingen ter plekke te volgen.

Voor wie het gebied wil verkennen, is het handig om vooraf een route te plannen via een online routeplanner. Dit helpt om te zien welke knooppunten bereikbaar zijn en waar omleidingen gelden.