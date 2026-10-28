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Stroomstoring in Elshout: netbeheerder werkt aan oplossing
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In Elshout zijn sinds kwart voor vier vanmiddag minder dan 25 adressen zonder stroom. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Monteurs van de netbeheerder zijn aan het werk. De stroomstoring duurt naar verwachting tot zeven uur vanavond.
De stroomstoring in Elshout, onderdeel van de gemeente Heusden, begon om kwart voor vier vanmiddag. Minder dan 25 adressen in postcodegebied 5154 zijn getroffen. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de stroomvoorziening, zoeken naar de oorzaak.
De netbeheerder verwacht dat de storing rond zeven uur vanavond is opgelost. Tot die tijd zitten de getroffen huishoudens zonder stroom.
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