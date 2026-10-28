Eerste toegangsbord onthuld bij Achelse Kluis

Natuurgrenspark De Groote Heide heeft bij De Achelse Kluis het eerste van zeven nieuwe toegangsborden geplaatst. Bezoekers krijgen via QR-codes informatie en routes over het grensoverschrijdende natuurgebied.

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Bij De Achelse Kluis is het eerste toegangsbord van Natuurgrenspark De Groote Heide onthuld. Het bord is voorzien van QR-codes waarmee bezoekers eenvoudig informatie kunnen vinden over het natuurgebied, wandel- en fietsroutes en andere handige tips. Er komen nog zes van deze markers op verschillende locaties in het park.

Het Natuurgrenspark beslaat 10.000 hectare en strekt zich uit tussen Eindhoven en Hamont-Achel. Het gebied is onderdeel van het Interreg-project Grensloos Park De Groote Heide, een samenwerking tussen Nederlandse en Belgische gemeenten en natuurorganisaties. Het project richt zich op natuurbehoud en duurzame recreatie.

Balans tussen natuur en recreatie

Met Europese subsidies wordt de infrastructuur van het park verbeterd. Zo worden wandel- en fietsroutes aangepast om bezoekers beter te spreiden en drukte in kwetsbare natuurgebieden te verminderen. Daarnaast worden voorzieningen voor mensen met een beperking uitgebreid, zoals rolstoelvriendelijke vlonderpaden.

Naast natuurbehoud speelt ook cultuurhistorie een belangrijke rol. Belevingsroutes worden ontwikkeld om bezoekers kennis te laten maken met de rijke geschiedenis en erfgoed van het gebied. De nieuwe toegangsborden dragen bij aan een gastvrij onthaal en maken het park toegankelijk voor een breed publiek.