Pas op voor nepagenten

Oplichters doen zich voor als agenten en proberen waardevolle spullen te bemachtigen.

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In onze regio zijn oplichters actief die zich voordoen als politieagent. Deze criminelen benaderen inwoners met overtuigende verhalen, vaak om geld, sieraden of andere waardevolle spullen af te troggelen.

De oplichters gebruiken verschillende tactieken om vertrouwen te winnen. Ze kunnen bijvoorbeeld een uniform dragen, een vals politiepaspoort tonen of met een nepverhaal komen over veiligheid. Dit maakt het moeilijk om hen van echte agenten te onderscheiden.

Wees alert

De politie waarschuwt om alert te zijn en geen spullen af te geven aan mensen die zich als agent voordoen zonder bewijs. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met de politie om te controleren of de persoon echt een agent is.

Het is belangrijk om dit soort praktijken te melden zodat de politie actie kan ondernemen. Oplichters richten zich vaak op kwetsbare groepen, zoals ouderen, en opereren in verschillende gemeenten. Door melding te maken, kan de politie onderzoeken waar deze nepagenten actief zijn.

Houd je ogen open en wees extra voorzichtig als je wordt aangesproken door iemand die zich als agent voordoet. Zo kun je voorkomen dat je slachtoffer wordt van deze oplichters.