Gratis autowasbeurt voor ondernemers in Oss

Ondernemers in Oss kunnen op vrijdag 20 november terecht voor een gratis autowasbeurt bij The Carwash. De actie is onderdeel van de Dag van de Ondernemer en wordt georganiseerd door de gemeente Oss en TIBO.

Gevonden voor jou

Op de Dag van de Ondernemer wil Oss lokale ondernemers bedanken voor hun bijdrage aan de stad. Dit doen ze met een bijzondere actie bij The Carwash aan de Kantsingel. Niet alleen wordt je auto gratis gewassen, maar er is ook entertainment, lekkernijen en verrassingen.

Tijdens het wachten kunnen bezoekers genieten van een gezellige sfeer. Medewerkers, die je misschien van een andere rol kent, zorgen voor een speciale ervaring. Wie deze medewerkers zijn en wat ze doen, blijft nog even geheim.

De actie geldt niet alleen voor automobilisten. Ook ondernemers die op de fiets komen, zijn welkom. Het evenement vindt plaats op vrijdag 20 november en begint bij The Carwash aan de Kantsingel 20 in Oss.

Met deze traktatie wil Oss laten zien hoe belangrijk lokale ondernemers zijn voor de uitstraling van de stad. De Dag van de Ondernemer wordt jaarlijks gevierd en is een initiatief om ondernemers in het zonnetje te zetten.