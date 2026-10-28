Problemen met online afspraken in Eersel

In Eersel is het tijdelijk niet mogelijk om via de website een afspraak te maken. Het probleem wordt onderzocht, maar het lijkt deze week nog niet opgelost.

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De gemeente Eersel kampt momenteel met technische problemen waardoor afspraken niet via de website kunnen worden gemaakt. Dit zorgt voor overlast bij inwoners die digitaal een afspraak willen plannen. Het is nog onduidelijk wanneer het systeem weer werkt.

In plaats van online afspraken maken, kunnen inwoners telefonisch contact opnemen met de gemeente. De medewerkers staan klaar om via de telefoon afspraken in te plannen. Het nummer van de gemeente is (0497)531300.

De verwachting is dat het probleem deze week niet meer wordt verholpen. De gemeente biedt excuses aan voor het ongemak en werkt hard aan een oplossing. Tot die tijd wordt aangeraden telefonisch een afspraak te regelen.