Nieuwe dagelijkse leiding JADS in Den Bosch

De Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in Den Bosch heeft een nieuwe dagelijkse leiding. Jos van Hillegersberg, Marie Šafář Postma en Willem-Jan van den Heuvel gaan de drie innovatiekernen leiden. Dit volgt uit het toekomstplan dat vorig jaar is aangenomen. JADS wordt beter bestuurbaar en versterkt samenwerking met de TU Eindhoven en Tilburg University.

Gevonden voor jou

De JADS, gevestigd in voormalig klooster Mariënburg in Den Bosch, heeft drie specialistische innovatiekernen opgericht. Deze kernen richten zich op Business & Entrepreneurship, Data Science & AI en Software & Digitalization. De leiders van deze kernen vormen samen de nieuwe dagelijkse leiding van het instituut.

Jos van Hillegersberg, hoogleraar Business Information Systems, leidt de innovatiekern Business & Entrepreneurship. Marie Šafář Postma, hoogleraar Computational Cognitive Science, neemt de kern Data Science & AI onder haar hoede. Willem-Jan van den Heuvel, hoogleraar Information Systems, wordt verantwoordelijk voor Software & Digitalization. Samen gaan zij werken aan hoogwaardig onderwijs, onderzoek en regionale impact.

Innovatiekernen

De innovatiekernen combineren expertise in datawetenschap en kunstmatige intelligentie (AI) van zowel Tilburg University als TU Eindhoven. Elke kern focust op een specifieke discipline en betrekt wetenschappers, promovendi en masterstudenten bij projecten om concrete impact te maken. Dit nieuwe model moet het instituut toekomstbestendiger maken.

Toekomstbestendig

JADS, opgericht in 2015, heeft afgelopen jaar een nieuwe organisatievorm gekregen na een evaluatie. Het instituut is nu operationeel ondergebracht bij de faculteit Mathematics and Computer Science van TU Eindhoven, terwijl het een gezamenlijk initiatief blijft van TU Eindhoven en Tilburg University. Deze veranderingen moeten zorgen voor meer efficiëntie en betere bestuurbaarheid.

Eind november viert JADS haar tienjarig jubileum. Onder het thema "Next Level in Data & AI" wordt teruggeblikt op de afgelopen jaren en vooruitgekeken naar nieuwe uitdagingen en kansen. Ook worden nieuwe onderwijsprogramma’s ontwikkeld, zoals een track binnen de masteropleiding Data Science in Business and Entrepreneurship en een geïntegreerd ontwerpersprogramma voor Data Science en AI.

Met deze ontwikkelingen blijft JADS een strategisch relevant centrum voor datawetenschap en AI. Het instituut werkt samen met publieke en private partners aan oplossingen voor maatschappelijke en economische uitdagingen, en biedt ruimte voor start-ups en innovatie.