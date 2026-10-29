Echtscheidingsspreekuur elke maandag in Deurne

In Deurne kun je elke maandag terecht voor advies en ondersteuning bij een scheiding. Het echtscheidingsspreekuur is gratis en vindt plaats tussen vier en zes uur ’s middags in het Huis voor de Samenleving.

Gevonden voor jou

Het echtscheidingsspreekuur biedt hulp aan mensen die vragen hebben over een scheiding of relatieproblemen. Hier krijg je advies van een onpartijdige deskundige en ondersteuning bij het regelen van praktische zaken.

Het spreekuur is bedoeld om mensen in een lastige periode een steuntje in de rug te geven. Er is geen afspraak nodig en iedereen kan gratis langskomen. Dit kan elke maandag tussen zestien en achttien uur.

Locatie in Deurne

Het echtscheidingsspreekuur vindt plaats in het Huis voor de Samenleving aan de Markt 1 in Deurne. De locatie is centraal gelegen en gemakkelijk bereikbaar.

Met deze service hopen de initiatiefnemers mensen te helpen die moeite hebben om overzicht te houden of behoefte hebben aan advies in een moeilijke tijd.